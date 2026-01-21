El servicio de Rodalies de Cataluña, totalmente suspendido hasta que se confirme la «seguridad» en toda la red

Todo el servicio de Rodalies de Cataluña está suspendido este miércoles y no circula ningún tren. La red estará parada hasta que Adif verifique la «seguridad» de toda la infraestructura después del temporal Harry y de los dos accidentes de ayer la noche, uno de los cuales, el de Gelida, provocó a un muerto y 37 heridos, 5 graves. Así lo confirmó de madrugada la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que indicó que el servicio no se reanudará hasta que, en una reunión a partir de las 09.30 horas de la mañana, se compruebe que no hay alteraciones en la infraestructura.

Renfe ha avisado por redes sociales de la situación y recomienda a los usuarios «el uso de medios de transporte alternativos», pero muchos se han enterado de la situación una vez en su estación. Los usuarios se quejan de la falta de transporte alternativo, aunque algunos intentan acudir a los servicios de buses -si hay, por su destino, que no siempre es el caso. Asimismo, hay quien se intenta organizar para ir conjuntamente en coche.

La alta velocidad funciona con normalidad, aunque en el caso del tramo entre Barcelona y Madrid, hay unos 200 kilómetros donde la reducción está temporalmente reducida.

En el accidente de Gelida, un convoy de la línea R4 chocó con un muro desmoronado sobre la vía y ha causado un muerto y 37 heridos, 5 de los cuales graves. Poco antes había habido otro descarrilamiento en la línea RG1, entre Blanes y Maçanet, después de que un tren impactara con una piedra, sin heridos.

Los dos sucesos provocaron que Adif parara todo el servicio de Rodalies en Cataluña, y Paneque confirmó que no se restablecerá hasta que la red sea segura.

Paneque explicó que habría «marchas blancas», viajes preventivos de trenes sin pasajeros para hacer pruebas de seguridad y comprobar si hay alteraciones en las infraestructuras.

En el caso del accidente de Gelida, la consellera de Territori afirmó que la «hipótesis más factible» es la caída del muro a causa de las lluvias, pero pidió esperar para ver «cómo avanzan las investigaciones».