Un muerto y 37 heridos en el choque de un tren de la R4 contra un muro en Gelida, en el Alt Penedès

Una persona ha fallecido y 37 han resultado heridas —cuatro de ellas graves— en el choque de un tren de la R4 contra un muro de contención caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès). La víctima mortal es el maquinista del tren, según ha informado Renfe. El dispositivo sanitario ha movilizado 20 ambulancias para atender a los afectados y los Bomberos han desplazado hasta el lugar 38 dotaciones con 70 efectivos. También se ha activado un equipo conjunto de ambos cuerpos de emergencia. Los Mossos d’Esquadra han enviado una quincena de dotaciones policiales, entre Unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO. El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta.

El siniestro ha tenido lugar entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia. Protección Civil ha explicado que a las nueve de la noche y dos minutos se recibió el aviso en el teléfono de emergencias 112 por la colisión de un tren con pasajeros que circulaba de Calders a Barcelona, a la altura del punto kilométrico ferroviario 64. El tren circulaba entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. A consecuencia del choque frontal con el muro, el convoy habría descarrilado. Adif ha informado, por su parte, de que el muro se desprendió a causa del temporal.

Renfe ha explicado que ha sido necesario interrumpir la circulación entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida a raíz de la colisión y que técnicos de esta compañía y de Adif se han desplazado al lugar del incidente. Además, se han activado medios de ayuda externa. Renfe habla de heridos de diversa consideración y el alcalde de Gelida, Lluís Valls, ha indicado a Catalunya Ràdio que habría cuatro o cinco heridos graves. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado operativos del SEM, Bomberos, Mossos d’Esquadra y Policías Locales. El balance facilitado por los servicios sanitarios indica un fallecido —el maquinista— y 37 heridos, cuatro de ellos graves. Se está gestionando el traslado de las personas ilesas a una zona segura en las cavas de Torelló para su posterior identificación.

Los Bomberos han explicado que han establecido una zona de seguridad, han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos y han evacuado a los heridos fuera de la «zona caliente» para ser atendidos por el SEM. También ha sido necesario excarcelar a una de las personas que se encontraba en el interior del convoy. Algunos de los heridos han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi, al Hospital de Bellvitge y al Hospital de Vilafranca.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Interior, Núria Parlon; y la de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han desplazado hasta el lugar del accidente. También lo ha hecho el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ingresado en el hospital por una osteomielitis púbica, sigue con atención y preocupación el accidente en contacto con el conseller Dalmau y las conselleras Paneque y Parlon, desplazadas al lugar de los hechos.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha afirmado que el partido sigue «con preocupación» la evolución del accidente y ha trasladado el pésame «a los familiares del maquinista fallecido» y todo el apoyo a las personas heridas. «Los catalanes no nos merecemos este servicio indigno de trenes», ha concluido.