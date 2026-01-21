Diari Més
Dignitat a les Vies exige «revisar urgentemente» toda la red ya que «nos estamos jugando la vida»

Transporte

Los maquinistas harán huelga y avisan de que el servicio en Cataluña «no se hará sin las garantías de seguridad suficientes»

Semaf exige que se garantice la «seguridad y fiabilidad de la estructura ferroviaria»

El tren de la R4 accidentado en la vía.

ACNAgència de notícies

El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado este miércoles que convocará una "huelga general en todo el sector" tras los diversos accidentes ferroviarios de las últimas horas, que han provocado la muerte de maquinistas.

En un comunicado, Semaf ha advertido que la circulación de trenes en Cataluña "no se hará sin las garantías de seguridad suficientes", y ha pedido que se aplique el mismo procedimiento de revisión de vías en marcha en Cataluña "en toda la red".

Asimismo, el sindicato asegura que reclamarán "responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria" y exigen que se garantice "la seguridad y fiabilidad de la estructura ferroviaria".

