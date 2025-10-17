El parque natural cerca de Tarragona perfecto para cazar setas y hacer senderismo este otoño

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Parque Natural del Foix, situado en el Alt Penedès, es uno de los espacios naturales más destacados cerca de Tarragona. A menos de una hora de la ciudad, este parque combina una naturaleza exuberante con un rico patrimonio histórico, incluyendo castillos medievales que datan del siglo X, y una gran variedad de rutas para senderismo ideales para cualquier época del año, especialmente en otoño.

Durante esta estación, el Parque Natural del Foix se transforma en un verdadero espectáculo visual, con bosques de pinos, encinas y robles que se visten de colores ocres y amarillos. Además, el embalse del Foix crea zonas húmedas que atraen numerosas aves, como garzas reales y ánades, haciendo del lugar un paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

El otoño también es la temporada perfecta para los aficionados a la micología, ya que los bosques de pino blanco y encina del parque albergan una abundancia de setas, entre ellas el apreciado níscalo (rovellón) y el boletus (cep). Los senderos cercanos al embalse y Mas de la Creu son especialmente recomendados para quienes buscan disfrutar de esta actividad, respetando siempre las normas para preservar el entorno.

Además de la riqueza natural, el parque cuenta con un valioso patrimonio arquitectónico. Destacan el castillo de Castellet, una fortaleza medieval de origen milenario que actualmente acoge la Fundación Castellet del Foix, dedicada a la conservación de la biodiversidad mediterránea. También se encuentra el castillo de Peñafort, cuyos restos evocan la historia y cultura de la zona.

El Parque Natural del Foix ofrece diversas rutas de senderismo señalizadas, entre ellas una ruta circular que parte desde Mas de la Creu, ideal para familias y fotógrafos de naturaleza. Esta ruta permite disfrutar de paisajes variados, desde zonas boscosas hasta vistas del pantano, y es una excelente forma de desconectar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Ubicado a menos de una hora en coche de Tarragona, se accede fácilmente por la autopista AP-7 y la N-340. También es posible llegar en transporte público hasta Vilafranca del Penedès y completar el trayecto en taxi. Este parque natural es una opción ideal para una escapada de fin de semana en cualquier estación, y un destino imprescindible para quienes buscan combinar naturaleza, historia y actividades al aire libre.