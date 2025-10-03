Parece Canadá, pero es Cataluña: el parque nacional que deberías visitar este otoño

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En pleno Pirineo catalán, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ofrece un paisaje que sorprende desde el primer instante. Montañas imponentes, lagos cristalinos y bosques frondosos componen un escenario que, a simple vista, recuerda a los grandes parques naturales de Canadá. Sin embargo, este rincón de postal se encuentra mucho más cerca de lo que parece, en el corazón de Cataluña.

Aigüestortes es el único parque nacional del territorio catalán y abarca más de 40.000 hectáreas repartidas entre las comarcas de la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y la Val d’Aran. Su rasgo más característico es el agua, presente en forma de ríos, cascadas, lagos y humedales que dan vida a este entorno de alta montaña.

El parque alberga más de 200 lagos de origen glaciar, rodeados por picos que superan los 3.000 metros de altitud. Los cambios de luz y estación transforman sus tonalidades, haciendo que cada visita sea diferente. A esto se suma una gran diversidad de ecosistemas, desde bosques de hoja caduca hasta abetales y pinares que resisten las duras condiciones del clima pirenaico.

La fauna también es protagonista. Especies emblemáticas como el urogallo, el sarrio o la marmota alpina habitan estos parajes. Para los más afortunados, es posible observar aves poco comunes como el mochuelo boreal o el lagópodo alpino. Uno de los elementos más icónicos del parque es la silueta de Els Encantats, dos picos gemelos que se elevan sobre el Estany de Sant Maurici y que se han convertido en emblema del lugar.

Además de su riqueza natural, Aigüestortes está rodeado de tesoros culturales. En el cercano Valle de Boí se conservan algunas de las iglesias románicas más valiosas de Europa, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arquitecturas como Sant Climent o Santa Maria de Taüll ofrecen una conexión única entre naturaleza e historia.

El parque puede disfrutarse todo el año y se adapta a todo tipo de viajeros. Hay rutas de senderismo exigentes hacia refugios de alta montaña como Colomers o Amitges, pero también paseos accesibles para familias, gracias a caminos bien señalizados y servicios de taxi todoterreno. Cada estación ofrece un espectáculo distinto, desde las nieves del invierno hasta el colorido de los bosques en otoño.