El pueblo de Tarragona donde se abrirá el primer parque de terror familiar de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El municipio de El Catllar, en la provincia de Tarragona, se prepara para convertirse en el epicentro del ocio de Halloween con la llegada de El Catllar Horror Fest, el primer parque de terror familiar de España. Este innovador evento, que se celebrará en el entorno emblemático de la Torre d’en Guiu, promete transformar la localidad en un universo inmersivo de miedo, diversión y espectáculos para todas las edades.

El parque abrirá oficialmente sus puertas los días 24, 25 y 31 de octubre, así como el 1, 7 y 8 de noviembre de 2025, con una premier especial el 23 de octubre destinada a las experiencias familiares. El evento incluye una variada programación de actividades que van desde casas encantadas hasta espectáculos en directo, pasando por experiencias teatrales, zonas de juego y una animada after party con DJ hasta las 3 de la madrugada.

El concepto de El Catllar Horror Fest es claro: adaptar el terror a un público amplio. Por eso, ofrece cinco experiencias diseñadas para disfrutar en familia, con un nivel de miedo moderado, aunque con la opción de elegir pases de mayor intensidad para los adultos que busquen emociones más fuertes. Además, el parque contará con cuatro experiencias exclusivas para mayores de 16 años, entre ellas una intensa partida de láser tag y una horror experience llamada La Fuga.

Entre las atracciones destacadas figuran La Mansión de los Vampiros, La Despensa Maldita y El Ritual de las Almas, todas ellas pensadas para envolver a los visitantes en un ambiente de misterio sin llegar al terror extremo. Para los más pequeños, también habrá espectáculos como La Leyenda de Jack O'Lantern y una zona de juegos infantil. La experiencia comienza con un show de bienvenida que combina acrobacias, música en vivo y la presentación de los personajes del festival.

Uno de los elementos más originales del evento es la posibilidad de elegir la intensidad de la interacción con los actores. Quienes opten por los llamados “pases rojos” aceptan cierto contacto físico durante las experiencias, mientras que aquellos que prefieran una experiencia más ligera pueden elegir versiones sin contacto. Esta versatilidad convierte al parque en una propuesta única que democratiza el terror, permitiendo que toda la familia pueda disfrutar según sus propios límites.

El alcalde de El Catllar, Xavier Canadell, ha señalado que este evento posicionará al municipio como un referente cultural y festivo en Cataluña, destacando su carácter inclusivo y su impacto en el turismo local. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial (www.elcatllarhorrorfest.com) y en redes sociales. Sin duda, una propuesta que llega para revolucionar la forma de vivir Halloween en Tarragona.