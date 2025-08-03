Salud Pública apuesta para que la futura ley antitabaco prohíba fumar en todas las playas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha apostado para que la futura ley antitabaco también prohíba fumar en las playas, aparte de extender el veto a las terrazas de bares y restaurantes. «Que una legislación de ámbito estatal como la ley del tabaco, que seguramente verá la luz en los próximos meses, contemplara unas playas sin humo sería muy importante para poder dar más base a las acciones de comunidades autónomas y, especialmente, de los municipios», ha señalado Fernández en una entrevista en el canal 3/24.

El borrador actual de la ley antitabaco no prevé la prohibición de fumar en las playas y el secretario de Salud Pública habla de la necesidad de «desnormalizar» de una vez el uso del tabaco a la arena: «Es un lugar simbólico». «No tendría que ser posible que un niño encuentre normal fumar en la playa como si se tratara de jugar a pelota o no bañarse. Queremos prevenir para así poder tener una sociedad más saludable», ha reflexionado en voz alta Fernández, que ha recordado que en las playas los no fumadores también están expuestos al humo del tabaco y aumentan un 21% el riesgo de cáncer de pulmón y un 30% el riesgo de infarto de miocardio.

En paralelo, las colillas de los cigarrillos en la arena también son un problema para el medio ambiente, ya que tienen componentes altamente contaminantes y tardan muchos años en descomponerse.

En Cataluña, una veintena de municipios -del Alt Empordà al Baix Ebre- ya vetan fumar en sus playas (unas 80 en total) y en algunos han empezado a multar los bañistas que se saltan la norma.

El año pasado la policía local de Vilaseca sólo informaba a los fumadores de la nueva normativa, pero este verano ha empezado a multar a los infractores reincidentes. Ya han puesto más de una docena de sanciones en la Pineda que van de los 100 a los 600 euros, según ha detallado TV3.

«Hay que desnormalizar el uso del tabaco y su visibilización en cualquier entorno: en la puerta de los edificios públicos, a las paradas del transporte público y en espectáculos al aire libre», ha enumerado al secretario de Salud Pública. «Estos meses de verano también lo estamos viendo en entoldados de fiesta mayor y lugares semidescubiertos. Se permite el consumo de tabaco y la legislación actual no lo prohíbe», ha concluido Fernández.