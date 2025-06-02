Salou tendrá este verano dos nuevas zonas sin humo en la playa

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ampliará este verano los espacios de playa libres de humo en la playa de Llevant. Esta medida, que se enmarca dentro de las políticas municipales de protección del litoral y de fomento de hábitos saludables, da continuidad a la iniciativa iniciada el verano pasado en la playa de Ponent.

En la playa de Ponent, el espacio sin humo se mantiene en una superficie de 11.709 metros cuadrados, ubicada en la base de salvamento y socorrismo, la zona de calistenia y los juegos infantiles. En este ámbito se prohíbe fumar y hacer uso de dispositivos que liberen nicotina, como ahora cigarrillos electrónicos y vapeadores, tanto en la arena como en el agua del mar. El objetivo es preservar la salud de las personas, especialmente de los niños y de las familias, y garantizar un entorno limpio y seguro para la práctica de actividades al aire libre.

La iniciativa se extiende también este verano a la playa de Llevant, que contará con dos nuevas zonas libres de humo. Por una parte, se delimitará un área de 2.191 metros cuadrados situada en la zona de los aparatos de calistenia, y por otra, una segunda área de 3.911 metros cuadrados ubicada delante de la guardería municipal y los juegos infantiles. Ambas zonas han sido escogidas con criterios de seguridad, salud y afluencia familiar.

El proyecto se alinea con la nueva ordenanza municipal de playas, aprobada recientemente, que establece las bases para una gestión responsable y cívica del litoral. El Ayuntamiento seguirá adoptando políticas de salud pública, limpieza y respeto al medio ambiente.