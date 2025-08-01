Mont-roig del Camp hace una valoración positiva del primer mes de la prohibición de fumar en las playas

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha hecho una primera valoración muy positiva del proyecto Playa sin humo, que prohíbe ahumar en todas las playas del municipio. Un mes después de su aplicación, la iniciativa ha estado bien recibida por la ciudadanía y ya empieza a dar resultados visibles con respecto a la limpieza y conservación del litoral.

El proyecto, que abarca los 12 kilómetros de costa de Mont-roig del Camp y Miami Platja, tiene como objetivo reducir la presencia de colillas a la arena, fomentar hábitos saludables y proteger el medio marino. Según datos recogidos por el servicio de limpieza, se ha detectado una disminución significativa de residuos relacionados con el tabaco en las playas más concurridas, como la Playa Cristal o l'Estany Gelat.

La campaña informativa ha sido clave para el éxito de esta primera fase. Se han instalado banderas y carteles en los accesos principales y se han repartido materiales informativos entre los bañistas. Además, el personal informador ha estado presente en varios puntos para concienciar sobre los perjuicios ambientales y sanitarios del consumo de tabaco a la playa.

Desde el Ayuntamiento, se destaca que la mayoría de usuarios han mostrado una actitud colaboradora y respetuosa con la nueva normativa. También se insiste en que la medida no es sancionadora sino pedagógica, y se seguirá trabajando para reforzar la concienciación durante el mes de agosto, coincidiendo con el pico de la actividad turística.