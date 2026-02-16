La DGT lo confirma y los españoles enloquecen: Totalmente prohibido adelantar en esta situación

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene a punto una reforma del Reglamento General de Circulación que introducirá cambios importantes en la manera de conducir en condiciones invernales. Después de las últimas borrascas que han afectado en la Península y han dejado nieve en puertos de montaña y tramos de autovía, el organismo quiere reforzar los protocolos de seguridad en episodios de nieve.

El cambio más destacado afecta directamente el artículo 31 del reglamento y establece de manera expresa que estará prohibido adelantar cuando la calzada esté afectada por nieve o hielo. En esta situación concreta, todos los vehículos tendrán que circular por el carril derecho y dejar libre el izquierdo para que las máquinas quitanieves y los servicios de emergencia puedan avanzar sin obstáculos.

La medida se activará según los niveles de alerta que se indiquen en los paneles de señalización variable de las carreteras. Hasta ahora, la DGT ya recomendaba evitar adelantamientos en estas circunstancias, pero con la nueva redacción pasará a ser una obligación legal. Adelantar a una máquina quitanieves mientras está trabajando no sólo dificulta su tarea, sino que puede agravar las retenciones y bloqueos durante un temporal.

Además del riesgo evidente por la falta de adherencia fuera de la zona limpiada, la maniobra de adelantamiento en nieve o hielo implica exponerse a la proyección de sal y gravilla, pérdidas repentinas de visibilidad y un margen de error mucho mayor al cambiar de carril sobre pavimento deslizante. El objetivo de la DGT es evitar situaciones que acaban provocando el cierre completo de autopistas durante nevadas intensas.

Esta modificación forma parte de un paquete más amplio de cambios normativos orientados a mejorar la gestión del tráfico en situaciones complejas, ya sea por meteorología adversa o por retenciones. Entre las novedades también destaca la obligación de crear un carril de emergencia en autopistas y autovías cuando se produzcan atascos, desplazando los vehículos hacia los laterales para dejar un pasillo central libre.

Inspirada en el modelo de varios países centroeuropeos, esta vía de emergencia se ubicará entre el carril izquierdo y el contiguo cuando haya tres o más carriles. Según la DGT, la finalidad es agilizar la llegada de ambulancias, bomberos y otros vehículos prioritarios en momentos en que cada minuto puede ser determinante.