El nuevo hostel del centro de Tarragona: 35 habitaciones y restaurante propio en 2.000 m²

En el centro de Tarragona se encuentra el Casa Roma Hostel Boutique, que abrió hace unos meses en la avenida Roma, número 32. El establecimiento ocupa 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles y cuenta con 35 habitaciones —16 dobles y 19 cuádruples—, todas con baño privado y equipadas para estancias cortas o prolongadas.

El hostel sigue el concepto de “Vertical Living”, permitiendo que cada espacio pueda acoger distintas actividades. Los huéspedes pueden participar en talleres, sesiones de yoga, reuniones de empresa, celebraciones o actividades propuestas por ellos mismos, fomentando la interacción y el ambiente social dentro del hostel.

Además de las habitaciones, Casa Roma dispone de zonas de coworking, espacios para reuniones privadas o celebraciones, conexión Wifi gratuita, lavandería de autoservicio y alquiler de bicicletas. Todo ello hace que los huéspedes puedan trabajar, relajarse o explorar Tarragona de forma cómoda y activa.

El hostel también ofrece restaurante y cafetería abierta al público, con cocina mediterránea basada en productos frescos y sostenibles. El restaurante sirve desayuno, comida y cena de manera ininterrumpida, con menús diarios y opciones de pensión completa pensadas para las necesidades de los huéspedes.