Los españoles que cobren este sueldo se pueden llevar un gran susto en la Declaración de la Renta

La campaña de la Declaración de la Renta es el momento en que se hace balance definitivo con Hacienda. Es entonces cuando se calcula el IRPF correspondiente a todo el año y se compara con las cantidades que ya se han ido adelantando mediante las retenciones aplicadas en la nómina. Este ajuste final es el que explica que, en algunos casos, el resultado no coincida con la percepción que se tenía del salario mensual.

Este año, los trabajadores con ingresos anuales de entre 22.000 y 35.200 euros pueden notar especialmente este desajuste. La razón se encuentra en una modificación normativa aprobada a finales del 2022. El Real decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, introdujo cambios en el Reglamento del IRPF con el objetivo de adaptar determinadas reducciones al sistema de retenciones vigente desde el 1 de enero del 2023.

En la práctica, eso comportó que, durante el año, estos contribuyentes soportaran retenciones más bajas en la nómina. En consecuencia, percibieron un salario líquido mensual más elevado. Pero este alivio inmediato puede tener ahora efectos en la liquidación final.

Si a lo largo del ejercicio se ha retenido menos de lo que correspondía en función del IRPF anual definitivo, la Declaración de la Renta regulariza la situación y reclama la diferencia. Según las circunstancias personales, el ajuste puede situarse aproximadamente entre 400 y 900 euros. Todo dependerá de factores como las cargas familiares, la situación personal, el número de pagadores o el volumen total de ingresos.

El impacto tampoco es homogéneo dentro de este tramo salarial. En general, el ajuste tiende a ser menor en los contribuyentes que se acercan a los 35.200 euros anuales, ya que la diferencia entre lo que les corresponde pagar y lo que se les ha retenido es más reducida. En cambio, puede ser más notable en salarios próximos a los 22.000 euros, especialmente si hay cargas familiares, porque en estos casos las retenciones aplicadas durante el año fueron más bajas.

A todo eso se tienen que sumar las posibles deducciones, que pueden modificar el resultado final siempre que se cumplan los requisitos establecidos. En cualquier caso, el mecanismo claro está: si la empresa ha aplicado un porcentaje de retención inferior, el trabajador ha dispuesto de más dinero mes a mes, pero eso no implica necesariamente que su obligación tributaria anual esté cubierta.

Cuando se presente el Modelo 100 a partir de abril del 2026, Hacienda calculará el IRPF real en función de los ingresos y de la situación personal de cada contribuyente. Si las retenciones practicadas han sido insuficientes, habrá que abonar la diferencia, siempre que exista la obligación de presentar la declaración.