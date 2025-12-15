Activada la alerta del Inuncat en el Ebre y Camp de Tarragona por lluvias superiores a 200 litros

Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del plan Inuncat en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona por|para la acumulación de más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado. Además, ha enviado un mensaje ES-Alert a los móviles de las comarcas del Baix Camp, Priorat y Ribera d'Ebre para pedir precaución a la población, sobre todo en los desplazamientos y en las zonas inundables. También se prevé una importante acumulación en el Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva y lluvias intensas en el litoral, prelitoral y comarcas centrales.

Desde las 8 de la mañana los Bomberos han atendido seis avisos por lluvia, todos en el Priorat, y la mayoría por acumulación e agua, aunque finalmente no ha sido necesaria la actuación.

La lluvia ha estado abundando en sectores del prelitoral y de Poniente, sobre todo en el Priorat, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya. De acuerdo con los datos, donde más agua se ha acumulado está en Falset, con casi 150 mm de precipitación acumulada hasta las 9.30 h. También destacan los registros de 95,1 mm en el Perelló (Baix Ebre); 83,4 en Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) y 67,1 en Tivissa (Ribera d'Ebre).

La circulación de trenes en la R15 está interrumpida entre Faió La Pobla de Massaluca y Caspe por una incidencia en la infraestructura a Nonasp y entre Pradell y Móra la Nova por acumulación de agua por la lluvia en Marçà-Falset. En el primer caso, se ha establecido un servicio de transporte alternativo entre Faió La Pobla de Massaluca y Casp, mientras que en el segundo se ha establecido servicio por carretera entre Móra La Nova y Tarragona.