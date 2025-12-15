Diari Més

La lluvia registra acumulaciones abundantes en el Priorat y el Baix Ebre con casi 150 mm en Falset

El Perelló, Torroja de Priorat y l'Ametlla registran acumulaciones de más de 80 mm

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Tarragona.

ACN

La lluvia ha estado abundando en sectores del prelitoral y de Ponent, sobre todo en el Priorat, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya. De acuerdo con los datos, donde más agua se ha acumulado está en Falset, con casi 150 mm de precipitación acumulada hasta las 9.30 h.

También destacan los registros de 95,1 mm en el Perelló (Baix Ebre); 83,4 en Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) y 67,1 en Tivissa (Ribera d'Ebre). Con todo, ha llovido por toda Cataluña durante la noche y madrugada, salvo algunos tramos de la Costa Brava.

