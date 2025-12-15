Mobilitat
Interrompuda la circulació a l'R15 entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp i entre Pradell i Móra la Nova
Les incidències són per problemes a la infraestructura a Nonasp i per acumulació d'aigua
La circulació de trens a l'R15 està interrompuda entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp per una incidència en la infraestructura a Nonasp i entre Pradell i Móra la Nova per acumulació d'aigua per la pluja a Marçà-Falset.
En el primer cas, s'ha establert un servei de transport alternatiu entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp, mentre en el segon s'ha establert servei per carretera entre Móra La Nova i Tarragona.