El famós restaurant asiàtic de Tarragona que es converteix en un bufet lliure
El menú inclourà tota l’oferta habitual del restaurant: carns, marisc, peix, verdures, caldos, salses i postres
El restaurant RedDragon Hotpot, ubicat al polígon industrial Francolí de Tarragona, ha fet un gir total al seu model de negoci i s’ha convertit en un bufet lliure, segons ha informat La Ciutat. L’establiment, conegut per la seva proposta de cuina asiàtica, inicia així una nova etapa.
El local s’ha fet un lloc a la ciutat gràcies al seu format ‘hotpot’, un sistema en el qual els mateixos clients trien els ingredients i els cuinen a la taula. Ara, aquest concepte es manté, però amb una important novetat, ja que els comensals podran demanar tot el que vulguin amb un preu tancat.
El nou model ja s’ha començat a aplicar des d’aquest passat dimarts en fase d’obertura anticipada, mentre que la inauguració oficial està prevista per al proper 25 de març. Amb aquest canvi, el restaurant busca atreure un públic més ampli i adaptar-se a una fórmula cada vegada més popular.
Quant als preus, el bufet lliure variarà segons el dia i el servei. De dilluns a divendres al migdia tindrà un cost de 18,80 €, mentre que els sopars entre setmana pujaran a 24,80 €. Durant els caps de setmana i dies festius, tant en dinars com en sopars, el preu serà de 26,80 €. A més, l’establiment ofereix tarifes reduïdes per a nens en funció de la seva altura i, fins i tot, gratuïtat per als més petits.
El menú inclourà tota l’oferta habitual del restaurant: carns prèmium, marisc, peix, verdures, caldos, salses i també postres. Les begudes, tanmateix, es continuaran cobrant a part, tal com han detallat des del mateix local a través de les seves xarxes socials.
Com és habitual en aquest tipus d’establiments, el restaurant ha incorporat una condició per evitar el malbaratament de menjar i s’aplicarà un suplement a aquells clients que en demanin més del que puguin consumir.