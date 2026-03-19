El jugador del Barça que ha visitat una coneguda gelateria de Tarragona
No és la primera vegada que aquest jugador de la primera plantilla del FC Barcelona visita la ciutat de Tarragona
El futbolista del FC Barcelona Jules Koundé ha tornat a deixar-se veure per Tarragona. El lateral blaugrana va ser vist aquest passat diumenge a la Part Alta, on va fer una parada a la coneguda gelateria Mucca da Latte, un establiment habitual tant per a veïns com per a visitants.
La visita no ha passat desapercebuda. De fet, el propi local va compartir el moment a través del seu perfil d’Instagram, ja que va publicar una ‘story’ del jugador al costat d’un treballador, acompanyat del missatge: «Diumenge vam tenir una visita molt especial».
No és la primera vegada que Koundé tria Tarragona com a destinació en el seu temps lliure. El defensa francès ja ha estat vist en diverses ocasions passejant per la Part Alta i visitant alguns dels seus comerços més emblemàtics. El 2023, per exemple, va visitar Shiva Music, una botiga especialitzada en vinils i articles de col·leccionisme musical.
Més recentment, a principis del 2025, el jugador va visitar la botiga esportiva Sports Catedral, on va deixar constància del seu interès per la moda, una de les seves grans passions. Aquell mateix dia, va completar la seva ruta al restaurant El Terrat, del xef Moha Quach.