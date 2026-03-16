Viral
El poble de Tarragona amb un dels millors mercats medievals: només se celebra en aquestes dates
El municipi es transforma amb dracs, cavallers, mercat medieval i la representació de Sant Jordi
Un poble de Tarragona tornarà a convertir-se en un dels grans escenaris medievals aquest mes d’abril. Montblanc celebrarà una nova edició de la seva coneguda Setmana Medieval, una festa que cada any transforma els carrers del municipi en un autèntic viatge al passat i que inclou un dels mercats medievals més destacats del país.
La celebració arribarà enguany a la seva 39a edició i començarà el proper 17 d’abril amb una programació que durant deu dies omplirà el municipi d’activitats, espectacles i recreacions històriques. L’organització ha anunciat que l’edició d’enguany posarà especial protagonisme en els dracs i la dansa, a més d’incorporar fins a set novetats dins del programa.
Reus
Daniel Cabezas Ramírez
Un dels moments simbòlics arribarà el 14 d’abril amb el tradicional tall de la primera rosa de Catalunya al Portal de Sant Jordi, un acte que serveix com a avantsala de la inauguració oficial. Aquesta tindrà lloc el divendres 17 amb l’entrega de la flor a càrrec de la periodista Maria Xinxó i continuarà a la nit amb l’espectacle “Dracum Nocte i els quatre elements”, una videoprojecció amb efectes especials i noves històries fantàstiques sobre dracs.
A partir del 18 d’abril obrirà l’esperat mercat medieval, un dels grans atractius de l’esdeveniment. Els carrers del centre històric acolliran parades d’artesania, mercats de vins i cava, mostres d’oficis antics i escoles cavalleresques, a més de noves actuacions de petit format pensades per dinamitzar els racons del poble.
Alt Camp
Daniel Cabezas Ramírez
Entre les novetats d’enguany destaca la recuperació dels escacs gegants, que tornaran a celebrar-se el 25 d’abril a la Muralla de Santa Tecla després de 25 anys. També s’estrenarà la Nit d’Ofrena, un acte on els veïns portaran regals als reis en substitució del tradicional banquet medieval, així com la Gran Dansa, una activitat participativa per ballar danses tradicionals.
La programació culminarà amb alguns dels actes més esperats pel públic, com la representació de la llegenda de Sant Jordi amb centenars de figurants o la Justa d’Honor a cavall al Baluard de Santa Anna. La festa s’acomiadarà el 26 d’abril amb l’última representació a l’església de Santa María, posant el colofó a un dels esdeveniments medievals més populars de Catalunya.