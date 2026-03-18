Llum verda a 147 pisos protegits a Tarragona després de desbloquejar-se un solar al Francolí
El solar, ubicat a l’entorn del carrer Arquebisbe Pont i Gol, compta amb una superfície superior als 3.000 m²
El Govern ha fet un pas endavant per ampliar l’habitatge assequible a Tarragona amb l’autorització definitiva de la cessió d’un solar situat a la zona del Francolí. El terreny permetrà aixecar fins a 147 pisos protegits, en una actuació que s’emmarca en l’estratègia per incrementar el parc públic d’habitatge.
La decisió es va formalitzar en la darrera reunió del Consell de Govern, on l’executiu català va validar el traspàs del solar per destinar-lo a ús residencial protegit. La mesura respon a l’objectiu de mobilitzar terrenys públics i accelerar la construcció de noves promocions destinades a lloguer assequible.
El solar, ubicat a l’entorn del carrer Arquebisbe Pont i Gol, compta amb una superfície superior als 3.000 metres quadrats. Aquest espai passarà a formar part de la pròxima convocatòria de concurs públic, mitjançant la qual s’adjudicarà la construcció i gestió dels habitatges.
Inicialment, les previsions apuntaven a la construcció de 119 pisos, però els estudis tècnics més recents han elevat la capacitat fins a un màxim de 147 habitatges. Aquest increment reforça l’impacte del projecte en una zona on la demanda d’habitatge assequible és creixent.
L’actuació s’integra dins del pla de la Generalitat per mobilitzar sòl públic, una iniciativa posada en marxa el 2025 amb l’objectiu de facilitar noves promocions d’habitatge protegit a diferents punts del territori.
Més enllà d’aquest projecte, Tarragona disposa d’altres solars susceptibles d’acollir futures promocions. Entre ells figuren espais a Vidal i Barraquer i a la Part Alta, on també es podrien desenvolupar nous habitatges protegits, mentre continuen les polítiques d’adquisició de pisos mitjançant drets de tempteig i retracte.