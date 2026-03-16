La ruta ideal en un poble de Tarragona per fer aquesta Setmana Santa: ponts, aqüeductes i mines
Mont-roig del Camp ofereix una ruta circular de 5 quilòmetres pel Barranc de la Mina de les Nines que és ideal per fer durant aquesta Setmana Santa. En aquesta ruta els ponts de pedra, els aqüeductes i les mines abandonades es barregen amb la naturalesa. El recorregut, de dificultat baixa a moderada, és ideal per a famílies i principiants.
La ruta comença a prop del nucli urbà i ascendeix suaument cap al barranc, amb trams plans i senders ben definits. Al llarg del camí, els visitants es troben ponts empedrats que creuen barrancs secs, aqüeductes de pedra que antigament canalitzaven l’aigua i túnels excavats a la roca que formaven part de les infraestructures agrícoles de la zona.
El poble de Tarragona on ha caigut 1 milió d’euros: el ‘Super Once’ deixa un premi milionari
Daniel Cabezas Ramírez
La vegetació aporta un atractiu afegit, ja que pins, alzines i arbustos riberencs creen un microclima fresc, mentre líquens i molses cobreixen les roques amb colors que canvien segons l’estació. Després de les pluges, basses temporals transformen el paisatge en un escenari visual únic.
Qui vulgui ampliar l’excursió pot seguir la variant cap a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, sumant 2-3 quilòmetres i vistes panoràmiques. La ruta connecta amb xarxes de senderisme locals, com el GR-92, i permet continuar cap al riu Francolí.
El poble de Tarragona amb un dels millors mercats medievals: només se celebra en aquestes dates
Adam Diaz Garriga
El recorregut combina naturalesa, història i patrimoni hidràulic. Canals, murs de contenció i comportes, encara que avui inactius, recorden com les comunitats rurals adaptaven el terreny a les seves necessitats sense maquinària moderna.
Arribar a Mont-roig del Camp és senzill. De fet, des de Tarragona es triga mitja hora i des de Barcelona menys d’hora i mitja. Els accessos estan senyalitzats i l’aparcament als afores permet iniciar la ruta còmodament, garantint una excursió poc massificada i perfecta per fer-la durant Setmana Santa.