Viral
El vi blanc d’un petit poble de Tarragona guanya l’or en un prestigiós concurs mundial
El vi ha estat guardonat amb la medalla d’or al Catavinum World Wine & Spirits Competition 2026
El municipi de Llorenç del Penedès, de menys de 2.500 habitants, ha tornat a situar-se al mapa internacional del vi després del reconeixement obtingut pel seu Vi Blanc 1920, guardonat amb la medalla d’or al Catavinum World Wine & Spirits Competition 2026. Aquest premi, un dels més destacats del sector, reforça el prestigi d’un producte elaborat íntegrament en aquesta localitat del Baix Penedès.
El vi premiat és obra de l’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç, una cooperativa amb una llarga tradició vitivinícola que ha sabut combinar experiència i innovació. El Vi Blanc 1920 representa el treball conjunt dels seus socis i sòcies, que mantenen viu un model de producció arrelat al territori i basat en la qualitat.
El reconeixement internacional arriba en un moment clau per al sector, ja que els vins d’origen local i producció sostenible guanyen protagonisme als mercats globals. Des de la cooperativa destaquen que aquest guardó no només premia un vi, sinó també l’esforç col·lectiu i la feina del dia a dia.