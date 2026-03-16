Quant costa, de mitjana, llogar un pis a Tarragona?
La xifra preocupa entre els joves, ja que coincideix amb el límit fixat per la Generalitat per accedir als ajuts
Llogar un pis a Tarragona està cada vegada més a prop de superar la barrera dels 700 euros mensuals. Segons les dades més recents de l’Institut Català del Sòl, corresponents al tercer trimestre de l’any passat, el preu mitjà del lloguer a la ciutat se situava en 683 euros.
Sis mesos després d’aquests registres, la situació no ha millorat. Una recerca al portal immobiliari Idealista mostra que la majoria dels pisos disponibles actualment a la ciutat superen ja els 700 euros al mes, i molts d’ells s’ofereixen com a lloguer de temporada.
La xifra preocupa especialment entre els joves, ja que coincideix amb el límit fixat per la Generalitat de Catalunya per poder accedir als ajuts al lloguer destinats a menors de 35 anys a la demarcació de Tarragona. Aquestes subvencions poden cobrir fins el 40% del cost mensual, però només es concedeixen si el preu del pis no supera els 700 euros o els 350 euros en el cas de llogar una habitació.
Els topalls varien segons el territori. A les Terres de l’Ebre i a Lleida el límit se situa en 600 euros, mentre que a Girona arriba a 750. A l’àrea metropolitana de Barcelona, on els preus són més elevats, el màxim permès per accedir a aquests ajuts arriba als 950 euros.
Des del Sindicat de Llogateres asseguren que, després de la regulació de preus aprovada fa dos anys, els lloguers han pujat un 0,9% al conjunt de Catalunya, un increment que se situa per sota de la inflació. El col·lectiu considera que la mesura ha frenat la tendència d’augment descontrolat dels preus, encara que adverteix d’un desplaçament cap al lloguer de temporada.
A aquesta situació se suma la caiguda en el nombre d’habitatges disponibles. La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona alerta que les noves altes de pisos al mercat de lloguer ordinari han descendit més d’un 58% respecte a l’any anterior, en un context de demanda creixent i una oferta cada vegada més limitada.