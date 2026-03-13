Viral
L’hotel de Reus que es transformarà en un 4 estrelles: tindrà gimnàs i un restaurant amb vistes
L’hotel tancarà més d’un any per una reforma integral amb una inversió propera als 10 milions d’euros
L’Hotel Gaudí de Reus tancarà les seves portes per iniciar una profunda reforma que el convertirà en un establiment de quatre estrelles, segons ha informat Reusdigital. El tancament està previst per al proper 7 d’abril i les obres s’allargaran aproximadament catorze mesos.
La remodelació comptarà amb una inversió propera als 10 milions d’euros i suposarà una transformació integral de l’edifici. L’objectiu és modernitzar les instal·lacions i atreure a un perfil de clients diferent, ampliant el tipus de turisme que actualment s’allotja a l’establiment.
Quan finalitzin les obres, previsiblement el 2027, l’hotel comptarà amb 84 habitacions, tres menys que a l’actualitat. La reforma també inclourà actuacions a la façana de l’edifici, que presenta problemes estructurals i ha motivat part del projecte de renovació.
Entre les principals novetats destacarà la incorporació d’un gimnàs a la planta soterrani, a més d’espais destinats a serveis com bugaderia i accés de mercaderies. A la planta principal es mantindran la recepció i la cafeteria, encara que s’integraran millor ambdós espais.
L’establiment també apostarà pel turisme de negocis amb una sala de convencions a la primera planta, que podrà dividir-se en tres espais diferents. En aquesta zona s’oferirà un servei de bufet per a esmorzars, dinars i sopars amb cuina a la vista o showcooking.
Una de les novetats més cridaneres arribarà a la novena planta, on s’habilitarà un restaurant braseria obert al públic que connectarà amb una terrassa al terrat. Aquest nou espai permetrà gaudir de l’skyline de Reus, en un rooftop que actualment es troba en desús.