Televisió
La soltera de Tarragona i la seva polèmica cita a First Dates: «Que ara et facis l’estreta...»
La tarragonina va protagonitzar una cita plena de pulles i crítiques que va acabar sense possibilitat de segona vegada
Una soltera de Tarragona va viure un dels moments més tensos dels últims programes de First Dates. Sania, una infermera peruana de 45 anys resident a la ciutat, va anar, al restaurant del programa presentat a Cuatro per Carlos Sobera, segura del seu caràcter i assegurant que se sentia plenament feliç amb la seva vida.
Tanmateix, l’atmosfera es va refredar des del primer moment en conèixer a la seva cita, Adrián, un home de 46 anys d’origen romanès que viu a Barcelona. El seu primer gest va marcar clarament el to de la vetllada, ja que ella el va saludar amb una encaixada en comptes dels tradicionals dos petons, un fet que va sorprendre tant Adrián com l’equip del programa.
Sania va reconèixer més tard que no havia sentit cap tipus d’atracció en veure-ho per primera vegada. Segons va comentar, no va existir aquest “click” entre els dos, fet que va començar a generar certa incomoditat durant els primers minuts de la conversa.
Al llarg del sopar, les diferències entre els dos es van fer cada vegada més evidents. Sania va criticar algunes aficions del seu acompanyant, com la pesca, ja que ella es considera una persona molt animalista. La cita es va tornar encara més carregada quan van passar a parlar de relacions i experiències amoroses passades. Les preguntes i comentaris de Sania van generar diversos moments incòmodes, fins al punt que gairebé qualsevol tema derivava en discussió.
El punt més polèmic es va produir quan va sorgir el tema del sexe dins d’una relació. La reacció de Sania no va ser ben rebuda per Adrián, que va acabar dient una frase que va encendre encara més la tensió: «Que ara et facis l’estreta...». Finalment, la cita va acabar sense acord ni complicitat, i els dos van decidir no tornar a veure's.