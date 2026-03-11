Turisme
Els 3 municipis de Tarragona entre els més reservats d’Espanya per Setmana Santa
La Costa Daurada arrasa en reserves i col·loca tres municipis de Tarragona entre els favorits d’Espanya
La costa de Tarragona es consolida com una de les destinacions preferides pels viatgers espanyols per a les vacances de Setmana Santa. Segons dades del portal de reserves Atrápalo, diverses localitats de la Costa Daurada se situen entre les més sol·licitades del país per a aquestes dates, confirmant el fort atractiu turístic del litoral tarragoní.
Entre elles destaca Salou, que concentra el 4,06% de les reserves registrades. Els visitants que elegeixen aquesta destinació solen quedar-se una mitjana de 2,74 nits i paguen al voltant de 115,95 euros per habitació i nit durant aquest període vacacional.
També sobresurt Cambrils, que acumula el 3,45% de les reserves analitzades. En aquest cas, l’estada mitjana és lleugerament inferior, de 2,65 nits, encara que el preu per nit és més elevat, amb una mitjana de 173,85 euros.
Una altra de les destinacions destacades és La Pineda, en Vila-seca, que obté el 2,10% de les reserves. Els viatgers que opten per aquesta localitat solen prolongar una mica més la seva escapada, amb una estada mitjana de gairebé quatre nits i un preu aproximat de 155,42 euros per habitació.
Dins de la mateixa zona, el complex PortAventura World registra el preu mitjà més alt per nit durant la Setmana Santa. Allotjar-se a l’entorn del parc temàtic pot arribar als 366 euros per habitació, el que reflecteix l’elevada demanda que genera aquest atractiu turístic.
A nivell nacional, el rànquing de reserves el lidera Benidorm, encara que les dades de l’estudi reflecteixen el fort pes del turisme de costa mediterrani, que concentra a prop del 15% del mercat analitzat. A més, els viatgers reserven cada vegada amb més antelació, ja que de mitjana ho fan entre 50 i 55 dies abans per assegurar-se disponibilitat i millors preus.