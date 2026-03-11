Viral
El poble de Tarragona on un antic club nocturn es convertirà en un hotel amb 16 habitacions
El nou hotel comptarà amb 16 habitacions i un espai de restauració a la planta baixa
Cunit comptarà pròximament amb un nou hotel que s’instal·larà a l’antic club nocturn del municipi, actualment en procés de rehabilitació. La transformació busca oferir 16 habitacions i un bar-restaurant, reforçant la limitada oferta d’allotjament de la localitat.
Feia anys que l’immoble, situat a l’altura de la C-31, estava abandonat després del tancament de la seva activitat anterior. Els promotors locals van decidir mantenir l’estructura original de dues plantes, ja que els informes tècnics van confirmar que no presenta deficiències greus que requereixin demolició.
Baix Camp
El poble de Tarragona que vol acabar amb el top manta: instal·larà obstacles al passeig marítim
Daniel Cabezas Ramírez
El projecte s’emmarca dins de la necessitat d’augmentar les places hoteleres de Cunit. Els empresaris aposten per oferir una alternativa durant tot l’any, no només els mesos de més afluència turística.
Durant la temporada estival, s’espera que l’hotel rebi principalment famílies que gaudeixin de les platges de la zona. Tanmateix, els impulsors també planegen atreure visitants en temporada baixa, com treballadors d’empreses locals o assistents a esdeveniments multitudinaris, com el Carnaval o campionats de voleibol platja.
Camp de Tarragona
El forn de Tarragona que ven barres de pa XXL i que són ideals per a les calçotades
Daniel Cabezas Ramírez
El nou allotjament suposarà a més un impuls econòmic per al municipi, generant al voltant d’una vintena de llocs de treball entre gestió i servei del bar-restaurant. Des de l’Ajuntament de Cunit es valora positivament la iniciativa privada per recuperar un edifici degradat i convertir-lo en motor turístic i econòmic.
Encara que l’objectiu és obrir les portes per a l’estiu de 2027, els promotors adverteixen que la data dependrà del ritme dels treballs de rehabilitació i dels tràmits administratius.