Viral
Tarragona prepara els seus carrers per al Tour de França: més de 10 vies s’asfaltaran abans de l’acte
L’objectiu és que Tarragona llueixi la seva millor imatge davant de 190 països que seguiran la sortida del Tour
L’Ajuntament de Tarragona avança obres d’asfaltatge en diferents punts de la ciutat per preparar l’arribada del Tour de França, que en tindrà la seva segona etapa amb sortida des de la ciutat el diumenge 5 de juliol. L’actuació busca garantir que els carrers presentin el seu millor aspecte per a un esdeveniment de projecció internacional, segons ha explicat Nacho García, regidor de Territori.
El pressupost base de licitació amb IVA ascendeix a 186.828 euros i preveu la intervenció en més d’una desena de carrers, on es realitzaran tasques de rehabilitació del ferm, arranjament de laterals i, en alguns casos, la creació de nous accessos per millorar la mobilitat.
Reus
L’hotel de Reus que es transformarà en un 4 estrelles: tindrà gimnàs i un restaurant amb vistes
Daniel Cabezas Ramírez
Aquestes obres formen part dels preparatius habituals als municipis que acullen la prova ciclista més prestigiosa del món. La seguretat i la qualitat de les vies són prioritat absoluta per als organitzadors, que rebran a Tarragona uns dos-cents ciclistes participants.
A diferència d’altres ciutats, com Barcelona, on la Diputació ha coordinat licitacions conjuntes per als municipis implicats, a Tarragona cada intervenció es gestionarà a nivell municipal, encara que la Diputació oferirà suport logístic i tècnic quan sigui necessari, segons expliquen des de l’administració supramunicipal.
Baix Penedès
El poble de Tarragona on un antic club nocturn es convertirà en un hotel amb 16 habitacions
Daniel Cabezas Ramírez
La visibilitat de Tarragona serà excepcional, ja que 190 països retransmetran la sortida de l’etapa. L’exposició internacional de l’esdeveniment permet projectar la ciutat com a destí turístic i esportiu de primer nivell, generant un impacte mediàtic molt superior a l’habitual.
L’efecte econòmic també és rellevant: sortint com a referència del Tour al País Basc el 2023, s’estima que la repercussió pot superar els 100 milions d’euros, consolidant la importància d’adequar el recorregut i garantir que la ciutat rebi l’esdeveniment en les millors condicions possibles.