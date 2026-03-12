Televisió
Una soltera de Tarragona viu una de les cites més tenses de First Dates: acaba en discussió
La cita va començar amb una salutació freda i va acabar entre crítiques, pulles i sense cap opció de veure’s per segona vegada
Una soltera de Tarragona ha protagonitzat un dels moments més tensos dels últims capítols de ‘First Dates’, el programa presentat per Carlos Sobera a Cuatro. Sania, una infermera peruana de 45 anys que viu a la ciutat, va anar al restaurant del ‘dating xou’ convençuda de la seva personalitat i assegurant sentir-se plenament feliç amb la seva vida.
Tanmateix, l’ambient es va refredar només conèixer a la seva cita, Adrián, un home de 46 anys d’origen romanès que resideix a Barcelona des de fa anys. El primer gest ja va marcar el to de la cita, ja que ella el va saludar amb una encaixada en lloc dels habituals dos petons, un fet que va sorprendre tant al propi Adrián com a l’equip del programa.
Baix Penedès
El poble de Tarragona on un antic club nocturn es convertirà en un hotel amb 16 habitacions
Daniel Cabezas Ramírez
La soltera va reconèixer després que no havia sentit cap atracció en veure-ho per primera vegada. Segons va explicar, no hi va haver “click” entre ambdós, fet que va començar a generar incomoditat des dels primers minuts de conversa.
Durant el sopar, les diferències entre els dos van ser cada vegada més evidents. Sania va criticar algunes de les aficions de la seva cita, com la pesca, ja que es va declarar una persona molt animalista. També li va llançar pulles en parlar sobre el consum d’alcohol, una situació que va acabar molestant Adrián.
Tarragonès
El poble de Tarragona que comprarà una església per transformar-la en un centre cívic i cultural
Adam Diaz Garriga
La conversa es va tornar encara més tensa quan van començar a parlar de relacions sentimentals i experiències passades. Les preguntes i comentaris de la soltera van generar diversos moments incòmodes, fins el punt que qualsevol tema semblava acabar en discussió.
El moment més polèmic va arribar quan va sorgir el tema del sexe en una relació. La reacció de Sania no va agradar gens a Adrián, que va acabar llançant una frase que va encendre definitivament l’ambient: «Que em vinguis ara a fer-te l’estreta...». La cita va acabar sense acord ni complicitat i ambdós van rebutjar tenir una segona trobada.