El poble de Tarragona que comprarà una església per transformar-la en un centre cívic i cultural
L’edifici, tancat al culte des de 2018, es reformarà per acollir activitats culturals, educatives i veïnals
L’Ajuntament de Salou tancarà la compra de l’antiga església de Sant Jordi amb l’objectiu de transformar-la en un nou centre cívic i cultural. El consistori ha arribat a un acord per adquirir l’edifici per 410.000 euros després d’un procés de negociació que s’ha allargat durant més de dos anys.
L’immoble, construït fa més de quatre dècades i situat al carrer Donzell Marí, serà rehabilitat per convertir-se en un espai públic destinat a activitats culturals, educatives i socials. La previsió municipal és que, una vegada finalitzin les obres d’adequació, el nou equipament pugui obrir les seves portes a principis de l’any 2027.
Daniel Cabezas Ramírez
El projecte pretén donar resposta a una demanda veïnal en l’àmbit de Cap Salou, on el consistori vol reforçar l’oferta d’equipaments públics i espais de trobada. Segons l’alcalde, Pere Granados, la iniciativa permetrà recuperar un edifici que portava anys sense activitat i posar-lo al servei de la comunitat.
L’antiga església roman tancada al culte des de 2018, encara que durant alguns períodes es va utilitzar com a magatzem per a l’entitat Càritas. Amb la reconversió, l’Ajuntament vol adaptar-la per acollir activitats d’associacions locals i entitats socials del municipi.
Daniel Cabezas Ramírez
L’actuació també preveu la posada en valor de l’espai exterior que envolta l’edifici. El jardí s’habilitarà per celebrar activitats culturals i festives a l’aire lliure, creant nous espais de convivència per als veïns de Cap Salou i reforçant la vida comunitària de la zona.
Les obres previstes no requeriran grans intervencions estructurals, segons el consistori, fet que permetrà agilitzar els terminis. Una vegada formalitzada la compravenda amb l’Arquebisbat de Tarragona, el següent pas serà iniciar els treballs d’adaptació de l’edifici i definir amb detall els usos del futur centre cívic.