Viral
La perruquera de Tarragona que pentina a la Fashion Week de París
Jordina Cusidó i el seu equip van treballar al backstage de la desfilada, preparant els pentinats de les models
La perruquera tarragonina Jordina Cusidó, propietària del saló La Saleta, ha tornat a participar en l’escena internacional de la moda en formar part de l’equip de pentinats per segon any consecutiu a la Fashion Week de París. En aquesta ocasió, va formar part de l’equip dirigit per la dissenyadora Barbara Rizzi, que va tornar a confiar en ella després de quedar satisfeta amb la seva feina l’any passat.
La trucada va arribar només tres setmanes abans de l’esdeveniment, amb un gir inesperat, ja que en lloc de Milà, Cusidó i el seu equip viatjarien a París per repetir l’experiència. “Quan em van dir que podia anar a París, després d’haver fet un bona feina l’any passat, no ho vaig dubtar ni un segon”, assegura la professional.
Baix Penedès
El poble de Tarragona que vol una piscina gegant per fer surf i que divideix els veïns
Daniel Cabezas Ramírez
A més, aquesta edició va tenir un valor afegit, ja que, per primera vegada, Jordina va poder assistir acompanyada de dos membres del seu equip, fet que va permetre viure l’experiència de forma col·lectiva i va reforçar la projecció del saló. “Veure com el meu equip gaudia i treballava a París ha sigut el més especial d’aquesta experiència”, destaca.
Durant la jornada, l’equip va treballar al backstage de la desfilada, preparant els pentinats de les models. Encara que aquesta vegada hi havia menys models i propostes més senzilles, l’experiència va ser igualment enriquidora a nivell professional i humà, consolidant la relació amb la firma i el circuit internacional de la moda.
Camp de Tarragona
Els 5 punts de Tarragona on més ha plogut amb la borrasca Regina: fins 275 litres
Daniel Cabezas Ramírez
La trajectòria de Jordina Cusidó s’ha construït sobre anys d’experiència i formació constant, des del seu pas per la perruqueria Miralls fins especialitzacions a Llongueras Barcelona i col·laboracions en esdeveniments de prestigi. Fa 13 anys va fundar La Saleta, que avui compta amb un equip de set professionals.