Meteorologia
Els 5 punts de Tarragona on més ha plogut amb la borrasca Regina: fins 275 litres
Les pluges més intenses del temporal s’han concentrat al sud de la província i en zones de muntanya
Les pluges associades a la borrasca Regina han deixat acumulacions molt destacades en diversos punts de la demarcació de Tarragona entre dijous i diumenge al matí. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions més intenses s’han concentrat al sud de la província i en zones de muntanya.
El punt on més ha plogut ha sigut el Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, on s’han acumulat 275 litres per metre quadrat durant l’episodi. Aquest registre el situa també com el lloc de Catalunya amb més acumulació de pluja durant el pas de la borrasca.
Després d’aquest punt, les precipitacions més importants s’han registrat a Tivissa (Ribera d’Ebre) amb 145,7 litres, Prades (Baix Camp) amb 133,1 litres, Mas de Barberans (Montsià) amb 127,1 litres i Ulldecona – Els Valentins (Montsià) amb 124,9 litres.
L’episodi de pluges ha afectat especialment les comarques del sud de Tarragona i les zones més elevades, on les precipitacions han estat persistents durant diversos dies. Després del pas de la borrasca Regina, les previsions meteorològiques apunten ara a una millora del temps i a diversos dies de més estabilitat.