La diferència entre el barri més ric i el més humil de Tarragona supera els 5.000 euros al mes
Un informe revela com conviuen barris amb ingressos superiors a 6.500 euros i d’altres on amb prou feines arriben a 1.600
Tarragona és una ciutat de contrastos econòmics evidents i l’últim Informe Social 2025 del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ho deixa clar. Entre els barris de Llevant i els de Ponent hi ha una bretxa que supera els 5.000 euros mensuals, ya que mentre que a Els Músics les famílies superen els 6.500 euros d’ingressos per llar, a Campclar amb prou feines arriben a 1.595 euros.
Aquesta diferència es reflecteix també en la capacitat d’afrontar el cost de la vida. En altres barris acomodats com Boscos o la Vall de l’Arrabassada, on els ingressos s’apropen als 4.800-5.200 euros mensuals, les cases poden cobrir còmodament les seves despeses, que superen els 4.600 euros al mes, i encara els hi queda marge per estalviar.
Al contrari, a Campclar, la Floresta o Bonavista, moltes famílies ingressen entre 1.600 i 2.600 euros al mes, però el cost de la vida se situa entorn dels 2.900 euros, el que genera un desajust constant i dificulta cobrir les necessitats bàsiques.
Fins i tot dins d’un mateix barri, les desigualtats són evidents. Per exemple, a Sant Pere i Sant Pau, els ingressos al costat de la plaça de la Sardana amb prou feines arriben als 1.982 euros, mentre que a les zones properes a la universitat superen els 3.200.
Al centre històric, la Part Alta i la Part Baixa presenten una situació intermèdia. Els ingressos mitjans d’aquestes zones oscil·len entre 2.400 i 2.700 euros, lleugerament per sota de la mitjana de la ciutat, que se situa en 3.326 euros mensuals.
A nivell provincial, Tarragona es troba per sota de la mitjana catalana. La renda mitjana de les llars a la província és de 3.085 euros, davant els 3.555 de Catalunya, i lluny dels 3.700 de Barcelona. Girona i Lleida també superen la xifra tarragonina, situant-se en 3.342 i 3.152 euros respectivament.