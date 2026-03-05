Viral
Aquestes són les benzineres més barates de Tarragona mentre els preus es disparen
El gasoil acumula un increment mínim de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només cinc dies
La patronal de les gasolineres catalanes, Agrucaes, ha manifestat que el conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà està passant factura als preus del combustible des del cap de setmana passat. De fet, el gasoil acumula un increment mínim de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només cinc dies.
A la ciutat de Tarragona, la gasolina sense plom 95 més econòmica es troba a TAMOIL, ubicada a l’autovia AP-01 km. 0,450, a 1,424 €/litre, seguida de BALLENOIL al carrer Francolí, 75, a 1,429 €/litre. Li segueixen SHELL a l’A-1 Tarragona-Salou km. 3 (1,449 €/litre), VILALTA al carrer Moll Castella s/n (1,599 €/litre) i CARREFOUR a l’autovia de Reus km. 4 (1,619 €/litre).
Per a aquells que necessitin gasoil A, BALLENOIL al carrer Francolí 75 continua sent l’opció més barata, a 1,399 €/litre. Li segueixen SHELL (1,439 €/litre), BP Tarragona City a la carretera Vella de Valencia, 5 (1,575 €/litre), CONFORT AUTO al carrer del Coure, 7 (1,578 €/litre) i CEPSA a l'N-340 km. 1168 (1,599 €/litre).
Si parlem de gasolina sense plom 98, TAMOIL torna a encapçalar la classificació, a 1,537 €/litre, seguida de SHELL (1,609 €/litre), BIONET al polígon industrial Riu-Clar, C/ Sofre, 3 (1,620 €/litre), CARREFOUR (1,769 €/litre) i BP Tarragona City (1,775 €/litre).
Quant al gasoil A+, BALLENOIL manté la primera posició a 1,419 €/litre. Li segueixen SHELL (1,519 €/litre), CARREFOUR (1,639 €/litre), CEPSA (1,649 €/litre) i BP Tarragona City (1,675 €/litre). La diferència de preus entre estacions pot representar un estalvi de fins un 19 %, segons l’OCU.
En definitiva, mentre els preus es comencen a disparar a Tarragona, aprofitar les estacions amb tarifes més baixes com TAMOIL, BALLENOIL, SHELL, VILALTA, CARREFOUR o CEPSA permet reduir despeses perquè, segons les previsions de l’OCU, els preus de la gasolina i del gasoil continuaran pujant.