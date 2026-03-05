Diari Més

Aquestes són les benzineres més barates de Tarragona mentre els preus es disparen

El gasoil acumula un increment mínim de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només cinc dies

Un jove omplint el dipòsit en una gasolinera.

Un jove omplint el dipòsit en una gasolinera.ACN

Daniel Cabezas Ramírez

La patronal de les gasolineres catalanes, Agrucaes, ha manifestat que el conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà està passant factura als preus del combustible des del cap de setmana passat. De fet, el gasoil acumula un increment mínim de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només cinc dies.

A la ciutat de Tarragona, la gasolina sense plom 95 més econòmica es troba a TAMOIL, ubicada a l’autovia AP-01 km. 0,450, a 1,424 €/litre, seguida de BALLENOIL al carrer Francolí, 75, a 1,429 €/litre. Li segueixen SHELL a l’A-1 Tarragona-Salou km. 3 (1,449 €/litre), VILALTA al carrer Moll Castella s/n (1,599 €/litre) i CARREFOUR a l’autovia de Reus km. 4 (1,619 €/litre).

Per a aquells que necessitin gasoil A, BALLENOIL al carrer Francolí 75 continua sent l’opció més barata, a 1,399 €/litre. Li segueixen SHELL (1,439 €/litre), BP Tarragona City a la carretera Vella de Valencia, 5 (1,575 €/litre), CONFORT AUTO al carrer del Coure, 7 (1,578 €/litre) i CEPSA a l'N-340 km. 1168 (1,599 €/litre).

Si parlem de gasolina sense plom 98, TAMOIL torna a encapçalar la classificació, a 1,537 €/litre, seguida de SHELL (1,609 €/litre), BIONET al polígon industrial Riu-Clar, C/ Sofre, 3 (1,620 €/litre), CARREFOUR (1,769 €/litre) i BP Tarragona City (1,775 €/litre).

Quant al gasoil A+, BALLENOIL manté la primera posició a 1,419 €/litre. Li segueixen SHELL (1,519 €/litre), CARREFOUR (1,639 €/litre), CEPSA (1,649 €/litre) i BP Tarragona City (1,675 €/litre). La diferència de preus entre estacions pot representar un estalvi de fins un 19 %, segons l’OCU.

En definitiva, mentre els preus es comencen a disparar a Tarragona, aprofitar les estacions amb tarifes més baixes com TAMOIL, BALLENOIL, SHELL, VILALTA, CARREFOUR o CEPSA permet reduir despeses perquè, segons les previsions de l’OCU, els preus de la gasolina i del gasoil continuaran pujant.

