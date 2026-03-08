Viral
Els 3 barris més humils de Tarragona: ingressos que no arriben als 1.600 euros al mes per llar
L’informe social de la Generalitat revela una forta bretxa econòmica entre diferents barris de la ciutat
Les dades de l’Informe Social 2025 de la Generalitat dibuixen un mapa econòmic amb forts contrastos dins de Tarragona. A la part baixa de la classificació apareixen Campclar, la Floresta i Bonavista, tres barris on les rendes familiars se situen entre les més baixes del municipi i molt per sota de la mitjana de la ciutat.
El cas més extrem és Campclar, considerat el punt amb menor capacitat econòmica de Tarragona. En alguns blocs situats entre els carrers Riu Ter, Riu Llobregat i Riu Brugent, els ingressos mitjans per llar amb prou feines arriben als 1.595 euros mensuals, una xifra que reflecteix les dificultats econòmiques que afronten moltes famílies del barri.
La situació també és complexa en altres barris de Ponent, com la Floresta i Bonavista, on les rendes se situen generalment entre 2.100 i 2.600 euros al mes. Tanmateix, el cost de la vida en aquestes zones s’aproxima o, fins i tot, supera els 2.900 euros mensuals, fet que provoca un desajust que condiciona l’economia de moltes cases.
Les desigualtats econòmiques també es perceben dins d’un mateix barri. A Sant Pere i Sant Pau, per exemple, la renda mitjana a l’entorn de la plaça de la Sardana se situa entorn de 1.982 euros, una xifra insuficient per cobrir el cost de la vida, que s’acosta als 2.600 euros mensuals. En canvi, a la zona propera a la Universitat, els ingressos ascendeixen fins els 3.200 o 3.400 euros.
La situació també es deixa notar al centre de la ciutat. A la Part Baixa i la Part Alta, les rendes familiars se situen per sota de la mitjana municipal, amb ingressos que solen oscil·lar entre 2.400 i 2.700 euros al mes, mentre que el cost de la vida es mou entre 2.500 i 3.100 euros, que en molts casos implica gastar més del que s’ingressa.
El contrast és evident si es compara amb algunes zones de Llevant, on es registren les rendes més altes de Tarragona. Barris com Els Músics, Boscos o la Vall de l’Arrabassada superen amb claredat la mitjana de la ciutat, amb ingressos que en alguns casos superen els 6.500 euros mensuals per llar, reflectint així la forta bretxa econòmica que existeix entre diferents punts del municipi.