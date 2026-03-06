POLICIAL
L'home trobat mort a la Budellera estaria relacionat amb una xarxa que traficava amb llentiscle
El cos va ser trobat el passat 21 de desembre prop del camp del Nàstic. Els Mossos van confirmar que es tractava d'una mort accidental
La Guàrdia Civil ha confirmat que investiga la mort d'un home associat a una organització que traficava amb llentiscle recollit a Tarragona i l'exportava a Europa. Es tractaria del cos trobat el passat 21 de desembre prop del camp del Nàstic a la Budellera.
En el moment de la troballa, els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació. La víctima presentava un tret per darrere mentre es trobava en una zona on es practica la caça. Als pocs dies, la policia catalana va confirmar que es tractava d'una mort accidental, tot i que encara no havia fet cap detingut. L'home va morir mentre recollia llentiscle. El cas es troba sota secret de sumari.
Tarragona
Els Mossos confirmen que l'home trobat mort prop del camp del Nàstic és accidental
Shaila Cid
L'organització hauria blanquejat aproximadament 32 milions d'euros de l'exportació d'aquest arbust als Països Baixos. La Guàrdia Civil va fer el passat 17 de febrer onze entrades a 11 habitatges i seus socials de les mercantils implicades i va detenir 10 persones a Reus i Mataró.
Durant els registres es van localitzar 160.000 euros en efectiu i diversos vehicles d'alta gamma. També es van bloquejar un milió d'euros en comptes controlats pels investigats, així com 22 cotxes i 23 habitatges.