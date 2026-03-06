POLICIAL
Blanquegen 32 MEUR amb el tràfic de llentiscle recollit a Tarragona exportant-lo a Països Baixos
En l'operatiu del 17 de febrer es van intervenir 6.500 quilos de l'arbust i es van detenir 10 persones a Reus i Mataró
La Guàrdia Civil estima que els detinguts el 17 de febrer a Reus i Mataró per traficar amb llentiscle haurien blanquejat aproximadament 32 milions d'euros de l'exportació d'aquest arbust als Països Baixos. En l'operatiu, que va finalitzar amb 10 arrestats, es van intervenir 6.500 quilos de llentiscle.
Els detinguts conformaven una organització amb connexions internacionals dedicada a l'extracció d'aquest arbust en àrees naturals de Catalunya per a la seva posterior exportació als Països Baixos. Feien ús d'un entramat financer dedicat al blanqueig del benefici generat. En l'operatiu es van registrar 11 habitatges i seus socials de les mercantils implicades, on es van localitzar 160.000 euros en efectiu i diversos vehicles d'alta gamma. També s'han bloquejat un milió d'euros en comptes controlats pels investigats, així com 22 cotxes i 23 habitatges.
La investigació es remunta a finals del 2023, quan el Seprona va fer una inspecció en una nau ubicada a Reus, on es van intervenir quatre tones de llentiscle i es va recollir documentació que va permetre conèixer el modus operandi del grup.
L'arbust era recol·lectat de forma massiva i sense autorització en diverses àrees naturals de la província de Tarragona, algunes d'elles protegides, com la comarca del Baix Ebre i la Serra de Llaberia.
El material recol·lectat es transportava en furgonetes fins a la nau inspeccionada, des d'on s'organitzava l'exportació als Països Baixos.
La Guàrdia Civil ha comptat amb el suport operatiu d'Europol, especialment en la transmissió d'informació amb les autoritats neerlandeses, cosa que va permetre identificar el destí final de la mercaderia. Per a la recol·lecció del llentiscle, feien servir petits grups de persones, sovint en situació de vulnerabilitat.
S'investiga la mort d'un home
D'altra banda, s'investiga la mort d'un home associat a l'organització investigada el desembre del 2025, quan recollia llentiscle. La policia calcula que aproximadament unes 250 persones haurien fet les feines de retirada del llentiscle per a les diferents mercantils sense estar donats d'alta a la Seguretat Social.
La investigació ha determinat que entre juliol del 2020 i desembre del 2021 haurien recol·lectat com a mínim 991 tones de llentiscle, tot i que haurien estat fent aquesta activitat com a mínim des del 2018.
El grup va aconseguir establir un entramat empresarial dedicat a amagar i blanquejar l'origen dels seus beneficis il·legals. Els guanys obtinguts van ser incorporats al patrimoni dels implicats, dedicats a obtenir béns mobles i immobles amb els beneficis.