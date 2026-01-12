SUCCESSOS
Els Mossos confirmen que l'home trobat mort prop del camp del Nàstic és accidental
La troballa del cos va tenir lloc el diumenge 21 de desembre a la tarda
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home trobat mort el passat 21 de desembre prop del camp del Nàstic va ser accidental. La policia autonòmica continua amb la investigació oberta a l'espera de poder fer alguna detenció relacionada amb el cas. El cos va ser localitzat prop d'una zona de caça.
La víctima va rebre un tret per darrere mentre es trobava en una zona on es practica la caça. El cas el va asumir la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i va declarar secret de sumari. De moment, l'únic que es pot confirmar és que la mort va ser accidental, una hipòtesis amb la que ja es treballava des d'un inici. Els Mossos d'Esquadra preveuen fer alguna detenció properament.