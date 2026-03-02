Viral
Aquest és el barri més ric de Tarragona: la renda mitjana supera els 6.500 euros al mes
Les famílies d’aquest barri ingressen el doble que la mitjana de la ciutat, segons un informe de la Generalitat
La zona dels Músics, a la ciutat de Tarragona, és el barri amb la renda mitjana més alta del municipi. Segons l’Informe Social 2025 elaborat per la Generalitat, les llars d’aquest entorn superen els 6.500 euros mensuals d’ingressos, una xifra que el situa en la primera posició del rànquing local.
La dada col·loca a aquest barri residencial molt per sobre de la mitjana de la ciutat, que se situa entorn dels 3.326 euros al mes per llar. En termes pràctics, les famílies d’aquesta zona ingressen el doble que la mitjana tarragonina.
Es tracta d’una àrea consolidada de Llevant, caracteritzada per habitatges unifamiliars, menor densitat i un perfil socioeconòmic alt. El cost de la vida a la zona és elevat i supera els 4.600 euros mensuals, però la diferència entre ingressos i despeses permet mantenir un marge econòmic ampli.
Altres àrees properes, com Boscos o la Vall de l’Arrabassada, també presenten rendes mitjanes altes, encara que per sota dels Músics. Són barris amb característiques similars, on el preu de l’habitatge i els serveis se situa entre els més elevats del municipi.
L’informe també reflecteix que, en el conjunt de la província, la renda mitjana mensual per llar és inferior a la de la capital, fet que reforça el paper de Tarragona ciutat com un dels pols econòmics del territori.
La fotografia econòmica dibuixa així un mapa urbà amb forts contrastos interns. A dalt de tot d’aquesta classificació es troba Els Músics, que encapçala l’estadística com el barri amb més capacitat econòmica de la ciutat segons les dades oficials.