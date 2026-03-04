Diari Més

Les gasolineres més barates a Tarragona per omplir el dipòsit aquest dimecres: on estalviar

L’OCU estima que el preu de la benzina podria pujar entre 8 i 10 cèntims per la guerra a l’Iran

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estima que el preu de la gasolina i del gasoil podria pujar de 8 a 10 cèntims per litre en les properes setmanes per les pujades del petroli Brent prèvia al conflicte amb l’Iran i creu que l’impacte podria tardar fins a dues setmanes en produir-se.

A la ciutat de Tarragona, la benzina sense plom 95 més econòmica es troba a l’estació TAMOIL de l’autovia AP-01 km. 0,450, amb un preu d’1,357 €/litre, seguida per BALLENOIL al carrer Francolí, 75, a 1,369 €/litre. Més amunt de la llista se situen SHELL a l’autovia A-1 Tarragona-Salou km. 3 (1,429 €/litre), EXOIL al carrer del Coure a Torreforta, 9 (1,489 €/litre) i OIL PRIX al carrer Eix Transversal s/n, a 1,556 €/litre.

Quant al gasoil A, l’opció més econòmica també es troba a BALLENOIL, carrer Francolí, 75, amb un preu d’1,289 €/litre. Li segueix TAMOIL a l’AP-01 km. 0,450 (1,324 €/litre), SHELL a l’autovia A-1 km. 3 (1,419 €/litre), EXOIL a Torreforta (1,477 €/litre) i BENZOIL al carrer B-PP9, 2 (1,479 €/litre), oferint així una clara referència per a aquells que busquen estalviar en combustible.

Per als conductors que utilitzen benzina sense plom 98, TAMOIL continua liderant la classificació amb 1,497 €/litre, seguit de SHELL a l’A-1 Tarragona-Salou (1,589 €/litre), BIONET al polígon industrial Riu-Clar (1,62 €/litre), REPSOL al carrer Torres Jordi (1,735 €/litre) i CARREFOUR a l’autovia de Reus km. 4 (1,739 €/litre).

Si es busca gasoil A+, BALLENOIL torna a encapçalar la llista (1,299 €/litre), seguida de SHELL a l’A-1 km. 3 (1,499 €/litre), CARREFOUR a l’autovia de Reus km. 4 (1,559 €/litre), REPSOL a Torres Jordi (1,599 €/litre) i CEPSA a l'N-340 km. 1168 (1,609 €/litro). La diferència de preus entre les gasolineres pot suposar un estalvi de fins un 19 % per proveïment, segons l’OCU.

En definitiva, mentre els preus es mantenen relativament estables a Tarragona, aprofitar les gasolineres amb preus més baixos com TAMOIL, BALLENOIL, SHELL, EXOIL, OIL PRIX o BENZOIL permet als conductors planificar els seus proveïments i reduir despeses, fins i tot, abans que els increments previstos es facin efectius a tot Espanya.

