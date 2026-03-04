Viral
Les 21 destinacions on podràs volar des de Reus el 2026: Regne Unit, Irlanda, Alemanya o Espanya
París, Londres, Dublín, Eindhoven, Brussel·les, Düsseldorf o Glasgow operaran des de Reus aquesta temporada
L’Aeroport de Reus ha posat en marxa la temporada 2026 amb una oferta que supera la vintena de destinacions internacionals i consolida la seva recuperació després de la pandèmia. En total, seran 21 rutes actives que connectaran la Costa Daurada amb sis països europeus i una única destinació nacional.
El Regne Unit torna a ser el gran mercat de l’aeroport, amb connexions a Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Newcastle, Manchester, Birmingham, Leeds-Bradford, East Midlands, Liverpool, Cardiff, Aberdeen, Edimburg, Belfast i Glasgow. Irlanda comptarà amb enllaç directe amb Dublín, Shannon i Cork.
Reus
Reus estrena restaurant: carns prèmium, tapes originals i postres que ja arrasen
Daniel Cabezas Ramírez
D’altra banda, Alemanya mantindrà la connexió amb Düsseldorf-Weeze, mentre que Bèlgica continuarà connectada mitjançant vols a Brussel·les-Charleroi, on es podrà viatjar amb Ryanair. En el cas dels Països Baixos, l’aeroport oferirà vols a Eindhoven. França, per la seva part, estarà representada per la connexió amb París.
L’única destinació nacional regular serà Palma de Mallorca, operat per Air Nostrum entre juny i setembre amb dues freqüències setmanals. A més, l’aerolínia permet enllaçar amb Eivissa i Menorca mitjançant escala, ampliant així les opcions cap a les Balears.