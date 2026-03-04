Viral
L’estudiant de Tarragona, número 1 del MIR, es defensa: «Per ser dona i estrangera diuen això»
Testimonis asseguren que, durant l’examen, es van utilitzar mòbils, la IA i es van cometre múltiples irregularitats
Bianca Ciobanu, estudiant de la Universitat Rovira i Virgili i número 1 del MIR 2026, ha respost públicament als rumors que qüestionen el seu històric resultat. En declaracions a 3Cat, la jove ha assegurat: «Per ser la número 1, dona i estrangera diuen això, però el meu examen és totalment transparent».
La polèmica s’ha desencadenat després que hagin transcendit testimonis que han apuntat a suposades irregularitats durant l’examen, com l’ús de mòbils o l’absència d’inhibidors de freqüència en algunes seus. En aquest context, l’Associació MIR Espanya ha sol·licitat una auditoria al Ministeri de Sanitat per aclarir l’ocorregut a la convocatòria 2026.
Tarragona
Aquest és el barri més ric de Tarragona: la renda mitjana supera els 6.500 euros al mes
John Bugarin
Ciobanu, que ha obtingut una puntuació rècord de 188 sobre 200, ha defensat que el seu resultat és fruit d’una preparació «intensa i constant». Reconeix que el seu expedient acadèmic —inferior a 6,5— no era dels més alts, però subratlla que la carrera i el MIR són processos diferents. «L’estratègia i la disciplina marquen la diferència», ha explicat.
El debat ha crescut també perquè els quatre primers classificats presenten expedients per sota de la mitjana habitual en anteriors convocatòries, el que ha alimentat sospites a les xarxes socials. Des de l’associació convocant insisteixen que no pretenen assenyalar cap aspirant en concret, sinó garantir la igualtat d’oportunitats i la transparència del sistema.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat ha defensat la normalitat del procés i ha destacat que el 99,19% dels aspirants ha superat les proves d’accés a la Formación Sanitaria Especializada, amb més de 30.000 aprovats. Tanmateix, les més de 5.000 reclamacions registrades per errors al barem acadèmic han contribuït a mantenir viva la controvèrsia.
Enmig del soroll, Ciobanu assegura sentir-se «tranquil» i centrada a triar especialitat. Encara que inicialment pensava en Endocrinologia, ara valora Medicina de Família o Dermatologia. «No he copiat, senyors, no he copiat», insisteix.