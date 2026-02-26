Gastronomia
Adeu a un restaurant històric de Reus després de 47 anys: «Alguns clients s’han posat a plorar»
L’establiment tanca després de gairebé mig segle sent un dels temples de l’esmorzar de forquilla a la ciutat
Reus diu adeu a un dels seus establiments més emblemàtics. El Mesón del Roser, situatl número 23 del carrer del Roser, tancarà definitivament aquest dissabte, 28 de febrer, després de 47 anys de trajectòria. El seu propietari i ànima del negoci, Joan Musté, de 73 anys, es jubila i posa fi a gairebé mig segle dedicat als fogons.
Des de 1979, el restaurant es va convertir en un referent dels esmorzars de forquilla a la capital del Baix Camp. En un local de dimensions reduïdes, darrere de l’església de la Sang, generacions de clients van trobar esmorzars contundents i menús diaris de cuina casolana a preus populars. “No preteníem inventar res, només fer bon menjar”, resumeix Musté.
Baix Camp
Una icònica marca escull un poble de Tarragona per a una acció publicitària amb influencers
Daniel Cabezas Ramírez
Molts clients anaven diàriament, fins el punt que el mateix cuiner parla d’una família creada al voltant de les taules. “Alguns quan els hi he dit que tancàvem s’han posat a plorar”, admet. Entre les històries que deixa l’establiment n’hi ha una d’especial: la d’un client fidel que sempre demanava el cafè a la mateixa tassa marró, reservada exclusivament per a ell, i que se l’emportarà com a record quan el local tanqui.
Entre els plats més destacats hi ha hagut les faves a la catalana, l’escudella, el bacallà —que Musté tria com el seu favorit per "menjar com un rei”— o els pops amb ceba i tomàquet. Receptes tradicionals que podien gaudir-se tant a primera hora del matí com al migdia i que van consolidar una clientela habitual durant dècades.