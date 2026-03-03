SOCIETAT
L'enginyera tarragonina, María Jesús Puerta, participa en un altre repte de la NASA
El repte consisteix en dissenyar «menús per a astronautes» que viatgin a Mart
L’enginyera tarragonina María Jesús Puerta, que segueix «en ebullició» després de guanyar un concurs de la NASA per seleccionar dissenys de reciclatge a la Lluna, participarà en un altre repte de l'agència nord-americana per dissenyar «menús per a astronautes» que viatgin a Mart.
Puerta explica en una entrevista amb EFE al Talent Arena, el saló paral·lel al Mobile World Congress (MWC) per a professionals digitals que se celebra al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, que la competició Mars to table (De Mart a la taula, en castellà) anima els participants a dissenyar sistemes alimentaris per a missions humanes de llarga durada a aquest planeta.
Així, la NASA «està pensant a fer un menú per als 14 astronautes» i, com que Puerta «sempre està en ebullició i fent coses», ha decidit acceptar el repte: «Això es presenta a l'estiu i espero fer alguna cosa gran».
L’enginyera de mines, que viu a Tarragona, reconeix que la gent «pot preguntar-se què té a veure aquest repte amb l'enginyeria», però ella assegura que hi ha un «nexe d'unió» entre tots dos mons i que ella el posseeix, sobretot pel «coneixement» que va adquirir durant l'anterior projecte de la NASA.
Puerta va dissenyar des de casa seva un bessó digital amb intel·ligència artificial (IA) per reciclar els residus sòlids i la regolita de la Lluna i transformar-los en metalls, plàstics, combustibles i formigó lunar, invenció amb què es va coronar guanyadora el juny del 2025 de la primera fase del repte de la NASA.
«La Lluna és com una parada abans d'arribar a Mart», somriu Puerta, que, per a aquest nou repte marcià, no busca guanyar «perquè el llistó està molt alt», però sí elaborar la seva idea -encara sense revelar- sola, «des de casa», i posicionar-la entre les principals iniciatives.
«S'ha acabat la Lluna»
En el repte per al reciclatge a la Lluna, només podien cobrar el premi els ciutadans o residents legals als Estats Units, per la qual cosa Puerta no va poder percebre els diners; a més, els guanyadors de la primera ronda només podien passar a la segona si tenien aquesta nacionalitat.
Porta podia salvar aquest escull si formava equip amb socis americans, tot i que no el podria liderar: «No m'agradava la idea de fer contractes privats, advocats i tot això, no era el meu propòsit», detalla L’enginyera catalana, que va decidir donar per «acabada» l'experiència a la Lluna i apuntar cap a d'altres projectes, com el de Mart o un de relacionat amb la detecció precoç del càncer.
IA, un «potencial» mentre «se'n tingui el control»
Porta, que s'ha format en IA, ha utilitzat aquesta tecnologia per elaborar el seu bessó digital en el repte llunàtic i reconeix que forma part del seu dia a dia, de manera que no la veu com una amenaça.
«A dia d'avui la veig com un potencial, una manera d'elevar-me: no hagués pensat mai a fer projectes a la Lluna o Mart», celebra.
Ara bé, Puerta creu que no existirà risc mentre la humanitat «tingui el control» de la IA: «Això va molt ràpid i ens diuen que tindrem una intel·ligència que pensarà per si sola i potser s'escaparà de les nostres mans».
Per això, defensa la necessitat d'establir normes relatives a la IA, com «guardaraïls» per evitar problemes futurs.
«Jo puc veure si alguna cosa és una amenaça perquè tinc cert coneixement, però hi ha gent vulnerable a qui potser es pot enganyar fàcilment amb veus falses o suplantació de persones», adverteix Puerta.