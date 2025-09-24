Divulgació
La tarragonina que va conquerir la NASA
María Jesús Puerta, una de les poques dones al món premiades per la NASA, explicarà el seu projecte de reciclatge de residus lunars amb IA en el marc del Now Fest
El 2023 la tarragonina María Jesús Puerta Angulo va participar en el Lunar Recycle Challenge de la NASA, un concurs internacional per imaginar com reciclar residus a la Lluna i transformar les deixalles en recursos útils per a futures missions espacials. Aquesta Enginyera de Mines i apassionada de la IA va dissenyar Esperanza, un bessó digital de reciclatge lunar. Ho va fer amb un portàtil des de casa, i el seu projecte va resultar l’única candidatura internacional seleccionada entre les 1.200 propostes presentades, procedents de 80 països.
La sorpresa inicial, però, es va veure estroncada en saber que, en la segona fase, la NASA va decidir que només podien optar al premi final equips liderats per estatunidencs. «En saber-ho vaig telefonar a la NASA i em van dir que sí que podia continuar participant, sempre que fos amb un equip i un líder americans», explica la Maria Jesús.
Mentre rumia què vol fer amb tot plegat, assegura que, passi el que passi, ja ha aconseguit el que volia amb aquest projecte: demostrar als seus fills que la determinació personal no té límits. «Ara fa set anys em van diagnosticar càncer de mama. Per sort, en van fer una detecció precoç i vaig tenir un bon pronòstic. Arran d’això, em vaig posar a treballar en una tecnologia, creada amb IA, que servís per tenir una segona opinió en la detecció d’aquest tipus de càncer. I va resultar que aquell model té una fiabilitat del 90%».
Poc després, Puerta Angulo va saber de la convocatòria de la NASA i ho va veure com una oportunitat per demostrar als seus fills que «tot i la motxilla que portava, amb dies que no em venia de gust ni aixecar-me del llit, podia ser capaç de fer un projecte prou bo perquè fos acceptat per la NASA. En definitiva, fer-los veure que sempre es pot trobar una manera per treure la millor versió d’un mateix».
La Maria Jesús admet que, tot i saber que tenia la formació tècnica per poder-s’hi presentar, mai hauria imaginat arribar tan lluny.
Aquesta mateixa setmana relatarà aquesta història i la seva experiència treballant amb la IA en una conferència. Serà divendres 26 de setembre, a les 11.45 h al Refugi 1 del Port de Tarragona, en el marc del Now Fest, el Festival europeu d’art, disseny, Intel·ligència Artificial, Makers 3D i experiències immersives. «El potencial de treballar amb la intel·ligència artificial és infinit, sempre que l’utilitzem com un partner. En cas contrari, el fracàs està assegurat. Però la IA és una onada que ja és aquí, i ens hi hem de ficar, tant sí com no», conclou.