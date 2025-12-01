Viral
L’enginyera de Tarragona a qui la NASA li va negar un milió de dòlars per no ser dels Estats Units
María Jesús Puerta Angulo va guanyar el Lunar Recycle Challenge de la NASA amb el seu projecte Esperança
María Jesús Puerta Angulo, enginyera de mines i especialista en sostenibilitat de Tarragona, va guanyar el Lunar Recycle Challenge de la NASA amb el seu projecte Esperança. Aquest innovador sistema de reciclatge lunar, basat en intel·ligència artificial, va ser triat entre més de 1.200 propostes de tot el món.
Tanmateix, malgrat la seva victòria, l’enginyera no va rebre el premi d’un milió de dòlars a causa d’una condició en les bases del concurs. La NASA, que organitzava el desafiament com a part de la seva missió Artemis, havia estipulat que només els equips liderats per nord-americans podrien optar al premi monetari.
Esperança, el nom del seu projecte, és un bessó digital desenvolupat amb intel·ligència artificial que permet predir els sistemes més eficients per reciclar els residus lunars, una de les principals preocupacions de la NASA per a les missions Artemis. Aquest sistema no només té el potencial de transformar els residus en materials útils com metalls, plàstics i formigó, sinó que també podria evitar despeses milionàries de transport de rebutjos des de la Lluna a la Terra.
El nom Esperança no és casual. De fet, no és el primer projecte amb aquest nom que ha creat María Jesús. El primer es dedicava a la detecció precoç del càncer de mama, una malaltia que ella mateixa pateix. «Mitjançant també la intel·ligència artificial podia analitzar una fotografia d’una biòpsia i interpretar si conté cèl·lules malignes», explica.