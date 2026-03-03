L’enginyera de Tarragona que dissenya per a la NASA els menús per als astronautes que viatgin a Mart

Viral
La NASA confia en María Jesús Puerta per crear els menús dels astronautes que viatgin a Mart
L’enginyera tarragonina María Jesús Puerta afronta un nou repte de la NASA, dissenyar menús per a astronautes que viatjaran a Mart. Després de guanyar el concurs lunar per crear sistemes de reciclatge de residus i regolita a la Lluna, Puerta ha decidit acceptar aquesta nova oportunitat del programa Mars to Table (De Mart a la taula), que busca solucions alimentàries per a missions humanes de llarga durada a Mart.
En el marc del Talent Arena, el saló professional paral·lel al Mobile World Congress a Barcelona, Puerta va explicar que la NASA planeja un menú per a 14 astronautes i que el seu objectiu és presentar una proposta innovadora aquest estiu. Encara que el repte és complex, l’enginyera es mostra confiada que la seva experiència prèvia li permetrà desenvolupar idees significatives, encara sense revelar detalls del seu projecte.
Puerta, enginyera de mines, assegura que existeix un nexe entre enginyeria i alimentació espacial. La seva experiència amb el projecte lunar li va proporcionar coneixements clau que ara aplica en la creació de menús, combinant la seva formació tècnica amb solucions pràctiques i sostenibles per a missions espacials.
Al concurs lunar, Puerta va dissenyar des de casa seva un “bessó digital” amb intel·ligència artificial que transformava residus sòlids i regolita lunar en metalls, plàstics, combustibles i formigó. La seva innovació li va permetre coronar-se guanyadora de la primera fase el 2025, encara que no va poder rebre el premi monetari per qüestions de nacionalitat.
L’enginyera reconeix el potencial de la intel·ligència artificial com a eina per a projectes espacials, sempre que existeixi un control humà adequat. Destaca la necessitat d’establir normes i “guardaraïls” per evitar riscos futurs i assegura que l’IA pot elevar les seves capacitats sense convertir-se en una amenaça, sempre que s’utilitzi de manera responsable.
Per a Puerta, l’experiència lunar va ser només l’inici. El repte de Mart representa un nou desafiament que combina innovació, enginyeria i sostenibilitat, i consolida la seva trajectòria com una de les enginyeres espanyoles més prometedores en la col·laboració amb la NASA i l’exploració espacial.