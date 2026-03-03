Viral
Ni va utilitzar la IA ni va anar al lavabo: l’estudiant de Tarragona, número 1 del MIR, desmenteix rumors
Testimonis asseguren que, durant l’examen, es van utilitzar mòbils i es van cometre múltiples irregularitats
L’estudiant Bianca Ciobanu ha aconseguit la primera posició al MIR 2026 amb una puntuació rècord de 188 sobre 200. Actualment cursa els seus estudis a la Universitat Rovira i Virgili, a Reus, i ha sortit al pas dels comentaris que qüestionaven el seu resultat, assegurant que la seva puntuació és totalment legítima i que no ha fet ús de dispositius d’intel·ligència artificial ni ha faltat durant l’examen.
Ciobanu explica que la seva preparació per al MIR ha estat intensa i constant. Reconeix que els seus primers anys universitaris no van ser fàcils, però assegura que la carrera i el MIR són etapes diferents, i que la constància i l’estratègia han estat clau per assolir la primera posició. Inicialment pensava especialitzar-se en Endocrinologia, encara que ara estudia Medicina de Família o Dermatologia.
L’Associació MIR Espanya ha sol·licitat al Ministeri de Sanitat una auditoria de l’examen 2026. Segons l’organització, l’examen es va realitzar “en un complet caos”, ja que faltaven vocals a diverses seus, no es van instal·lar inhibidors de freqüència i alguns aspirants van poder utilitzar mòbils o internet.
El president de l’associació, Jesús Arzúa Moya, subratlla que no busquen assenyalar ningú en particular, però diversos testimonis apunten possibles casos de còpia, falta de supervisió i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial. A més, recorda que des de 2025 s’han produït situacions inusuals, amb aspirants que van assolir posicions destacades malgrat tenir expedients acadèmics baixos.
El 2026, els quatre primers col·locats presenten expedients per sota de la mitjana habitual, i la número u, Ciobanu, amb un expedient inferior a 6,5, ha generat interès i debat. A aquests problemes se sumen incidències tècniques en la inscripció, retards en terminis, dimissions del comitè d’experts i més de 5.000 reclamacions per errors al barem acadèmic, que van donar lloc a entre 1.000 i 1.500 recursos.
L’Associació MIR insisteix en la necessitat d’auditories que garanteixin la transparència del procés i la igualtat d’oportunitats entre tots els aspirants. Malgrat la polèmica, el Ministeri de Sanitat ha informat que el 99,19% dels aspirants va superar les proves d’accés a la Formació Sanitària Especializada, fet que suposa un total de 30.170 estudiants.