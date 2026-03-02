Viral
La futura biblioteca de Tarragona ja té ubicació definitiva: tindrà 3 plantes i ocuparà 10.000 m²
La nova Biblioteca de l’Estat quadruplicarà el seu espai actual i tindrà una inversió mínima de 20 milions d'euros
El Ministeri de Cultura, l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han acordat la ubicació definitiva de la nova seu de la Biblioteca Pública de l’Estat a Tarragona. L’equipament ocuparà l’espai central de l’edifici principal de la Tabaquera, a les antigues zones noble i a l’assecador, amb una superfície d’aproximadament 10.000 metres quadrats.
La biblioteca es distribuirà en tres plantes i el seu disseny ha atès a criteris tècnics, d’ús i d’accessibilitat. S’ubicarà juntament amb les instal·lacions del Conservatori, transformant l’antiga Tabacalera en un complex integral dedicat a la cultura i les arts al cor de la ciutat.
Una vegada l’Ajuntament de Tarragona faci efectiva la cessió de la finca al Ministeri de Cultura, aquest s’encarregarà de la redacció del projecte, les obres de reforma integral i la dotació de l’equipament, amb un pressupost mínim previst de 20 milions d’euros. La gestió operativa estarà transferida a la Generalitat de Catalunya.
L’actual seu de la Biblioteca Pública de l’Estat, ubicada al carrer Fortuny amb 2.641 metres quadrats, serà substituïda per la nova instal·lació, que quadruplica el seu espai. Les noves instal·lacions oferiran més superfície d’ús bibliotecari, més dipòsits, espais polivalents i serveis dirigits a joves, activitats formatives i informació ciutadana.
Després de la mudança, el Ministeri de Cultura cedirà la seu del carrer Fortuny a l’Ajuntament de Tarragona perquè es converteixi en biblioteca municipal.