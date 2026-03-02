Viral
Aquest és el barri més humil de Tarragona: la renda mitjana no arriba als 1.600 euros al mes
El mapa econòmic de Tarragona dibuixa un fort contrast entre barris segons un informe de la Generalitat
El mapa econòmic de Tarragona dibuixa un fort contrast entre barris. Segons l’Informe Social 2025 de la Generalitat, el punt més vulnerable de la ciutat es troba a Campclar, on en alguns blocs els ingressos mitjans per llar no superen els 1.600 euros mensuals, la xifra més baixa del municipi.
De fet, el barri de Campclar és el cas més extrem, amb cases on el dèficit pot arribar al miler d’euros mensuals. Concretament, als blocs que queden entre els carrers Riu Ter, Riu Llobregat i Riu Brugent, els ingressos són de 1.595 euros al mes.
Baix Camp
El misteriós poble de Tarragona que serà el protagonista d’un videojoc de terror i desaparicions
Daniel Cabezas Ramírez
El contrast amb altres zones de la ciutat és notable. Als barris de Llevant com Els Músics, les rendes familiars superen els 6.500 euros al mes, fet que evidencia una bretxa que pot arribar als 5.000 euros mensuals entre diferents punts de la mateixa ciutat.
Al conjunt de Tarragona, la renda mitjana per llar és de 3.326 euros al mes, una xifra que ja se situa per sota de la mitjana catalana. Tanmateix, l’estadística global amaga desigualtats internes profundes, especialment als barris de Ponent.
Ebre
Adeu al projecte del Dream Team del Barça a Tarragona després de més de 20 anys abandonat
Daniel Cabezas Ramírez
A Campclar, com en altres zones vulnerables, el desajust entre ingressos i despeses condiciona el dia a dia: lloguer, subministraments i alimentació absorbeixen pràcticament tots els recursos disponibles. La falta de marge econòmic complica l’estalvi i augmenta l’exposició davant de qualsevol imprevist.
L’informe confirma així una Tarragona partida en dues realitats: barris on el cost de la vida és elevat però assumible, i d’altres on la bretxa entre el que entra i el que es gasta és estructural. Campclar es converteix, segons les dades oficials, en el símbol més clar d’aquesta desigualtat.