El misteriós poble de Tarragona que serà el protagonista d’un videojoc de terror i desaparicions
‘Myth of Valderite’ s’inspira en els enigmes reals d’un poble abandonat que encara avui desperta misteri
La Mussara, un petit poble abandonat de Tarragona, s’ha convertit en el protagonista d’un videojoc. Loom Studios, un equip de desenvolupament amb seu a Barcelona, ha anunciat Myth of Valderite, un videojoc de terror psicològic inspirat en les llegendes i successos que han succeït a La Mussara durant més d’un segle. Segons els creadors, la seva intenció no és només explicar una història, sinó fer sentir el jugador la inquietud i ambigüitat que envolta al lloc real que serveix de base.
La Mussara va ser un assentament pròsper fins que successius cops —des de la plaga de fil·loxera que va arruïnar les seves vinyes fins el declivi demogràfic al segle XX- van acabar buidant la localitat. Des dels anys 60 roman deshabitada, amb les ruïnes de les seves cases i l’església de Sant Salvador com a testimonis silenciosos d’un passat oblidat que, tanmateix, continua viva en relats esgarrifosos.
El que distingeix La Mussara d’altres pobles abandonats són els relats de fenòmens estranys que circulen des de fa dècades. La «Pedra de La Mussara», per exemple, és font d’històries sobre alteracions temporals i sensacions de pèrdua de realitat. Altres narracions parlen de boires espesses en les quals els excursionistes es desorienten i, fins i tot, reapareixen en llocs diferents sense explicació aparent.
No tots els relats són llegendes. L’octubre de 1991 la desaparició de Enrique Martínez Ortiz, un home de 36 anys que es va perdre mentre recollia bolets juntament amb uns amics, va alimentar encara més l’aura inquietant del lloc. Malgrat recerques intensives amb forces de seguretat i unitats canines, no es van trobar restes ni pistes clares que expliquin el seu parador, deixant un cas sense resoldre que encara avui suscita teories de tot tipus.
Va ser precisament aquesta barreja de misteri sense resposta i folklore local el que va atreure Loom Studios a materialitzar Myth of Valderite. En materials promocionals i en un vídeo compartit a les xarxes socials, un dels creadors explica que el joc busca captar aquesta sensació d’incertesa i capturar el jugador en una llegenda amb ecos reals, dotant-la d’una narrativa interactiva que va més enllà d’explicar simples successos.
L’estudi ha obert recentment un playtest a Steam per rebre comentaris de jugadors abans del llançament oficial. «Alguns entraran a Valderite. Però, qui aconseguirà sortir?», desafien els desenvolupadors, convidant el públic a submergir-se en una recreació digital de l’enigma que, en la vida real, continua sense donar respostes definitives.